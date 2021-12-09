الموارد البشرية في الرياض و"خيرات لحفظ النعمة" توقعان مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال تدريب وتمكين الفئة المستهدفة من طالبي العمل

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبد الله الحربي، صباح اليوم الخميس، مذكرة تعاون مع المشرف العام لجمعية "خيرات لحفظ النعمة" عبد الله السبيعي.



جاء ذلك للتعاون بين الجهتين في مجال تدريب وتمكين الفئة المستهدفة من طالبي العمل التابعين للفرع.



وتنص مذكرة التعاون على أن تقوم جمعية "خيرات" برفع مشروعاتها وأنشطتها السنوية في بداية كل عام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ لدراستها واختيار المناسب منها مع مهارات وقدرات مستفيديه.



ليتم تدريبهم وتمكينهم في مشروعات الجمعية التالية "مشروع الإطعام المتحرك، ومشروع المقر التشغيلي لحفظ النعمة، ومشروع ثمار خيرات، ومشروع أطعموني"، والتي تهدف في مجملها إلى توفير كل الإمكانيات والمعامل والتجهيزات والكوادر البشرية لحفظ الفائض من الطعام بجميع أنواعه ومختلف جهاته وإيصاله إلى الأسر المستفيدة التابعة للفرع.



وذكر الدكتور "الحربي" أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار اهتمام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع غير الربحي فيما يخدم مستفيديه؛ كونه شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية لزيادة نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.