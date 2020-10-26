"الشهري" لرتبة مقدم بسلاح الإشارة

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد فهد بن علي بن عبدالوهاب الشهري والذي يعمل بسلاح الإشارة على رتبة مقدم.

وقد قلّد الملحق العسكري بالمملكة الأردنية الهاشمية العميد الركن خالد ربيعان بن ربيعان المقدم الشهري رتبته الجديدة.

فيما أعرب "الشهري" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبديًا اعتزازه بهذه الثقة، معتبرًا هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.