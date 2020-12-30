"الوهيبي": دعم القيادة أسهم في نجاح التعليم عن بعد

قدّم التهنئة للجميع بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول

نوه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله في توفير كل الإمكانات للتعليم خلال جائحة كوفيد 19.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام حيث توجه الوهيبي بالشكر للمعلمين والمعلمات -أبطال التعليم- والذين قدموا نماذج مشرفة في متابعة العملية التعليمية عبر منصة مدرستي وكذلك منصات التعليم الأخرى مما كان له الأثر الكبير في دعم التعليم عن بعد.

وأكد مدير عام تعليم الرياض أن أولياء الأمور لهم دور كبير ومؤثر في دعم عملية التعليم عن بعد وكانوا شركاء للمدرسة وأظهروا تكاتفا وجهودا مع أبنائهم مما عزز التكامل بين الأسرة والمدرسة انعكس إيجابا على نجاح العملية التعليمية.

وفي ختام حديثه قدم مدير عام تعليم الرياض التهنئة للطلاب والطالبات على جهودهم وحرصهم وتميزهم خلال الفصل الدراسي الأول، كما دعاهم إلى بذل مزيد من الجهد في الفترة القادمة فهم جيل المستقبل وصناع الغد.