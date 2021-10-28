حظائر أغنام في الشرائع تتسبب بمشاكل صحية وتحدث تشوهًا بصريًّا

"سبق" وثقت الموقع بالقرب من المنازل

اشتكى عدد من أهالي مخططات الشرائع والخضراء، وتحديدًا القريبة من الخط السريع من انتشار روائح حظائر أغنام بين فترة وأخرى ناقلة روائح تثير مشاكل صحية لمن لديهم حساسية صدر.

"سبق" بدورها تمكنت من التعرف على موقع تلك الحظائر التي تقع مقابل حجر المركبات من الجهة الشرقية، وتنتشر فيها حظائر الأغنام والإبل محدثة تشوهًا بصريًّا وصحيًّا في الموقع.

بدورهم طالب الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إزالة تلك الحظائر من المواقع السكنية، ولاسيما أنها تقع بالقرب من بعض المنازل وتسبب أضرارًا لهم.

يذكر أن أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، نفذ خلال الأيام الماضية جولات تفقدية بمكة المكرمة؛ لمتابعة جهود الإدارات والبلديات الفرعية والمرتبطة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وتعزيز برنامج "جودة الحياة".

ووجه بالتركيز على عناصر التشوه البصري المهمة، حسب الخطة والمهام التي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة وأهدافها التي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.