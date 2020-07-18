فيديو الطائر والسمكة.. 16 مليون مشاهدة ولقطة حيرت العالم

صحف عالمية: لحظة مميزة.. وهذه حقيقة "سمكة القرش"

على مدار الأسبوع الماضي، ظل العالم يتبادل هذا الفيديو حتى حقق 16 مليون مشاهدة، والكثير من الجدل حول هذا الطائر وهل يحمل سمكة قرش؟

ويقول موقع " تراكنج شاركس " لأخبار أسماك القرش، طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا السؤال على مدى الأسبوع، وهم يشاهدون ويتبادلون واحداً من أهم الفيديوهات، ولم يدرك أحد كم كان هذا السؤال رائعاً مثل الفيديو.

كيف التقط الفيديو؟

ففي 22 يونيو الماضي، التقطت الأمريكية آشلي وايت، هذا الفيديو من شرفتها بالطابق الـ 17 في الفندق الذي يطل على شاطئ ميرتل، بولاية ساوث كارولينا.

وفي 3 يوليو، قامت " وايت " من ولاية تينيسي الأمريكية، ببث الفيديو، والذي حقق انتشاراً مذهلاً حتى وصل إلى 16 مليون مشاهدة بمختلف النسخ على موقع " تويتر"، حسب " تراكنج شاركس"، وتلقت " وايت " طلبات من كبرى الصحف العالمية من أجل بث الفيديو على مواقعها وكتابة القصة.

كبرى الصحف ووسائل الإعلام

فكتبت كبرى الصحف عن الطائر العملاق الذي يحمل سمكة ضخمة تشبه القرش، وضمن الصحف التي تناولته " نيويورك بوست " و" الاندبيندنت " و" شبكة " سي بي اس"، وغيرها.

وقارن موقع "موفي ويب" لأخبار الأفلام والسينما، بين الفيديو فيلم الخيال العلمي " شاركنيدو"، ‏والذي يدور حول كارثة عمود الماء الذي يرفع أسماك القرش من المحيط لتطير في الهواء وتسقط في لوس أنجلوس.

لماذا هو فيديو مميز؟

ويتساءل موقع " تراكنج شاركس "، لكن ما الذي يجعل هذا الفيديو مميزاً؟

ويجيب: إن مشاهدة طائر ضخم غير معروف يحمل سمكة تشبه القرش، وهي تحلق فوق الشاطئ ليس شيئاً تراه كل يوم.

إنها في حد ذاتها لقطات مدهشة، لكن هل تكسب 16 مليون مشاهدة وتعليقات وتكهنات لا حصر لها حول هوية الطائر والسمكة؟

أخرج الناس من قلق كورونا

الجواب بالطبع هو نعم، كان 2020 عاماً سيئاً ( في إشارة إلى وباء فيروس كورونا )، مع توالي المشكلات الواحدة تلو الأخرى، ويبدو أن العالم سيستمر في مواجهة هذه المشكلات.

ولهذا فإن مشهد طائر مفترس غير معروف وإمكانية أن تكون فريسته سمكة قرش، تجلب للناس القليل من الهدوء والتركيز على شيء غير مهم في الحياة، لكنه ممتع للغاية.

ومع انتشار الفيديو، ظل الناس في جميع أنحاء العالم يتبادلون النكات، والتخمينات التي ظلت تتراوح ما بين النسور إلى الطائر الزاحف المجنح الأسطوري، بل استخدم البعض الفيديو كتعبير لطيف عن عام 2020، متوقعين أن تبدأ أسماك القرش في السقوط من السماء.

الطائر والسمكة

السؤال الجاد حول نوع هذا الطائر وما إذا كان يحمل سمكة قرش قد تمت الإجابة عنه أخيراً، حيث يكشف الباحث المتخصص في أسماك القرش جون تشولم، ببرنامج ماساتشوستس للقرش، أن الطائر هو "العقاب" وأن وجبته لم تكن سمكة قرش، بل هي سمكة ماكريل إسباني.