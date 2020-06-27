قطر.. 879 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ 16328

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 110 حالات.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 879 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 16328 حالة.
وأشارت إلى رصد 1153 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء إلى 77225 حالة.
تسجيل وفاة واحدة و1153 حالة تعافٍ من الفيروس
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 110 حالات.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 879 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 16328 حالة.
وأشارت إلى رصد 1153 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء إلى 77225 حالة.