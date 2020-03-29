الأردن.. حالتا وفاة جديدة بكورونا ترفع الوفيات إلى 3 حالات

سجلت 13 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 259 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 3 حالات وفاة.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: "إن الحالتين تعودان لمصابين أحدهما عمره 64 عاماً، والآخر عمره 77 عاماً".

وقال الوزير "جابر" في وقت سابق الأحد، إن عدد الحالات الجديدة المكتشفة بلغ 13حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في هذا البلد إلى 259 حالة.