منظمة الصحة العالمية: مليون إصابة بفيروس "كورونا" في أوروبا

حالات الإصابة حول العالم ارتفعت إلى مليونين و91 ألف حالة

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أنه تم تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وكانت قد أظهرت بيانات مجمعة من منصة "وورلد ميترز" لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و91 ألف حالة حتى صباح الخميس.

وكشفت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 516 ألفاً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة، إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفاً و600 وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و341 إصابة و3342 وفاة.