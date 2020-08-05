حساب "أبشر": بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر "المنصة"

قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيًّا من خلال المنصة.

وقالت المنصة عبر حسابها بـ"تويتر": "تُمكِّنك الخدمة من معرفة صلاحية التأمين على المركبة". مضيفة بأن طريقة الوصول للخدمة هي: تسجيل الدخول في منصة "أبشر"، والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع "الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات".

9

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 09:12 PM

حساب "أبشر": بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر "المنصة"

ذياب الشمري

الرياض

0 2,177

قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيًّا من خلال المنصة.

وقالت المنصة عبر حسابها بـ"تويتر": "تُمكِّنك الخدمة من معرفة صلاحية التأمين على المركبة". مضيفة بأن طريقة الوصول للخدمة هي: تسجيل الدخول في منصة "أبشر"، والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع "الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020