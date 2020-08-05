حساب "أبشر": بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر "المنصة"

قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيًّا من خلال المنصة.
وقالت المنصة عبر حسابها بـ"تويتر": "تُمكِّنك الخدمة من معرفة صلاحية التأمين على المركبة". مضيفة بأن طريقة الوصول للخدمة هي: تسجيل الدخول في منصة "أبشر"، والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع "الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات".
قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيًّا من خلال المنصة.
وقالت المنصة عبر حسابها بـ"تويتر": "تُمكِّنك الخدمة من معرفة صلاحية التأمين على المركبة". مضيفة بأن طريقة الوصول للخدمة هي: تسجيل الدخول في منصة "أبشر"، والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع "الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات".