الزعاق: اليوم أول موسم "كنة الجوزاء".. سنحس بحرارة القيظ فيه

قال: موسم يحلّ بعد كنة الثريا بـ26 يومًا.. بداية ارتفاع درجات الحرارة

أكد خبير الأرصاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأربعاء هو أول موسم كنة الجوزاء.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: هو موسم يحلّ بعد كنة الثريا بـ26 يومًا.

وتابع: سنحسّ بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات صيفية على جلّ مناطق #السعودية بتمرحل زحزاح على الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية، وهي مقدمات لدخول مربعانية القيظ (1440/9/29).

وأردف: فشهر شوال بداية مربعانية القيظ، وشهرا ذي القعدة وذي الحجة شدة القيظ والذي يسميه العامة بـ(جمرة القيظ)؛ ولذلك سنبدأ نحس بحرارة القيظ في أثنائها.