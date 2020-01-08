ترامب: مستعدون لردع إيران ولن ننسحب من العراق.. وطهران ستعاني

أكد أن أمريكا أنقذت حياة الكثير من الأشخاص باغتيال "سليماني"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي قُتل بعملية أمريكية يوم الجمعة الماضي، كان يخطط لهجوم كبير، يستهدف المصالح الأمريكية، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قال "ترامب" إن واشنطن مستعدة لأي رد إيراني محتمل عل مقتل سليماني. وأكد أن إيران ستعاني العواقب بشدة إن أقدمت على أي رد.

وكشف أن قاسم سليماني كان إرهابيًّا مسؤولاً عن هجوم تسبب بقتل أمريكيين، وأن عملية قتله كانت أمرًا صائبًا، وأنه باغتيال سليماني أنقذت أمريكا حياة الكثير من الأشخاص. لافتًا إلى أن بلاده قدمت معروفًا للعديد من الدول بقتلها قاسم سليماني.

وعن الانسحاب أعلن ترامب رغبته بسحب القوات الأمريكية من العراق في مرحلة ما، مشيرًا إلى أن بلاده لن تفكر في فرض عقوبات على بغداد إلا إذا لم يعاملها باحترام. مشيرًا إلى أنه في حال غادرت قواته العراق فإنها ستترك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرًا.

وأضاف: "الانسحاب الأمريكي سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق". خاتمًا: "في النهاية يجب على العراق أن يكون قادرًا على حماية نفسه".

وتابع بأن الشعب العراقي يثمن كثيرًا ما فعلته أمريكا من أجل بلدهم.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي عن قضية عزله إنها أصبحت أكذوبة كبيرة من طرف حزب واحد.