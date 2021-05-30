وزير التعليم و"رئيس هيئة التقويم" يبحثان دور اللجان المشتركة لتطوير منظومة التعليم

وصولًا لأعلى المؤشرات في التنافسية الدولية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رئيس مجلس إدارة هيئة التقويم والتدريب الدكتور خالد السبتي، آلية تنسيق جهود ومهام ومسؤوليات لجان العمل المشتركة الهادفة لتطوير منظومة التعليم، وتجويد مخرجاته.

وتتشارك الوزارة والهيئة بهدف تطوير منظومة التعليم ومخرجاته وصولًا لأعلى المؤشرات في التنافسية الدولية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.