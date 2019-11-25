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قال لهن: ما تقمن به غير مستغرب فأنتن في المملكة الأبواب شرعت للمرأه

أمير تبوك يستقبل 3 شقيقات يعملن في البناء والتشييد والديكور والدهانات

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم, الشابة مريم وشقيقتيها ربى ومها الشمراني اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.

وأعرب أمير منطقة تبوك عن فخره واعتزازه بهن وقال: "أنتن وما تقمن به وتعملنه هو غير مستغرب، فأنتن في المملكة العربية السعودية، الآن الأبواب شرعت والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - التي تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة" .

وقال سموه إن الطريق أمامكم مفتوح ومنكم العمل والجد والإتقان، متمنياً سموه لهن النجاح والتوفيق.

وأعربت الشقيقات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حظين به من دعم مادي قدمه سموه يحفظه الله لنا .