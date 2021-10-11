زيادة الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى 10 أشخاص

"الشؤون البلدية والقروية": ضرورة التأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى 10 أشخاص.

كما شدد القرار على ضرورة التأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما حددته هيئة الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أنه سيُسمح بالدخول لمن يظهر له في تطبيق "توكلنا" أنه حاصل على جرعتين فقط.