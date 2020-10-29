تسلل لفرنسا عبر إيطاليا.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيس

مهاجر غير شرعي يبلغ من العمر 21 عاماً

أعلن النائب عن منطقة نيس الفرنسية إيريك سيوتي، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، اليوم (الخميس)، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية.

وبين "سيوتي" أن المنفذ وصل حديثًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

من جهته أشار موقع "باري ماتش" الفرنسي إلى أن المنفذ يبلغ من العمر 21 عاماً، وفقاً لـ "روسيا اليوم".