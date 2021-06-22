"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف"، إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

4

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 06:50 PM

أكد أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين

"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 572

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف"، إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021