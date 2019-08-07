مفتي سلوفينيا يشكر السعودية وقادتها على خدمة الحجاج والمسلمين

خلال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للمشاعر المقدسة

عبّر مفتي جمهورية سلوفينيا ورئيس مشيختها الدكتور نجاد جرابوس عن شكره وامتنانه لما تقدمه المملكة من جهود في خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير أفضل الخدمات لقاصديهما من كل دول العالم، موجهًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نظير ما يوليانه من حرص واهتمام لخدمة الإسلام والمسلمين، ومن ذلك برنامج استضافة الحج الذي استفاد منه مسلمو سلوفينيا طيلة السنوات الماضية.

جاء ذلك أثناء وداع رئيس القسم القنصلي في فيينا وجيه العتيبي، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام المغادرين من مطار العاصمة السلوفينية ليوبليانا، ومتوجهين إلى المشاعر المقدسة.

ويُشار إلى أن هذا البرنامج قد بدأ في عام 1417هـ (1997م) باستضافة ألف حاج وحاجة، ليصل عدد المستضافين ضمن هذا البرنامج من الحجاج إلى (53.747) حاجًا وحاجة من كل أصقاع الأرض، وتأتي هذه الجهود مكملة لما تقدمه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة من خدمات وتسهيلات ومشروعات تصب جميعها في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء شعائر دينهم بكل يسر وطمأنينة وراحة.

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي كاستمرار للمبادرات التي تقوم بها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، وتسخيرها الإمكانات للحجاج والمعتمرين، حيث استضاف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة، هذا العام نحو الـ (6) آلاف حاج وحاجة من مختلف دول العالم.