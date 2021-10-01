"الصحة" تعلن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة عن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة من مناطق المملكة.
وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فان النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.

وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فإن النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.
وطبقاً للجدول، فإن نسبة من حصلوا على جرعتين بمكة المكرمة 59.7%، وفي عسير 57.7، والقصيم 57.3%، وتبوك 55.5%، وجازان 55.5%، وحائل 53.1%، والحدود الشمالية 52،4%، والمدينة المنورة 52.0%، والجوف 51%، ونجران 50.8%.

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01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 03:41 PM

"الصحة" تعلن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة بالمملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة من مناطق المملكة.
وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فان النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.

وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فإن النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.
وطبقاً للجدول، فإن نسبة من حصلوا على جرعتين بمكة المكرمة 59.7%، وفي عسير 57.7، والقصيم 57.3%، وتبوك 55.5%، وجازان 55.5%، وحائل 53.1%، والحدود الشمالية 52،4%، والمدينة المنورة 52.0%، والجوف 51%، ونجران 50.8%.

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