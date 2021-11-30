ساكنة مستقرة عدا مكة وطريف.. "أجواء الثلاثاء" يبلورها "المسند"

قال: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي خاصة الشمال

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إن طقس اليوم سيشهد سكوناً واستقراراً في معظم العناصر، وفي معظم المناطق، عدا نشاط في الرياح السطحية بمنطقتَي مكة المكرّمة، وطريف وما حولها.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في تويتر: "لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم، خاصة الشمال والشمال الغربي من السعودية".