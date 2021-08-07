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بعدما أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا

"أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.



ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.