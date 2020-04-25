"بلدية الشوقية" بمكة تتلف ٦٩ كيلوجرامًا من الفراولة.. غير صالحة للاستهلاك

ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا

أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، ٦٩ كيلوجرامًا من فاكهة الفراولة التي تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها مع الباعة الجائلين في حي الكعكية.

يأتي ذلك امتداداً للحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم إتلاف الفراولة "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين والحفظ.

ونفذت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، امتداداً للحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية للحد من هذه الظاهرة، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الاحترازية؛ بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.‪

وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.