"خذ الحيطة".. تنبيه لمُستخدمي الطرق بالخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح

أطلقته القوات الخاصة لأمن الطرق محذرةً من رياح وأتربة وتدنٍ في الرؤية

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم، مُستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، في كلٍ من "الخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح".

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن "المنطقة قد تشهدُ - بمشيئة الله - نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية"، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.