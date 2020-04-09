"الجاسر" يتفقد مطار الملك خالد‎ ‎استعدادًا لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف الحراري والجوازات وفرز الركاب.
وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.
كما اطلع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من الخارج، كمركز القيادة المتنقل، وغرفة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى منطقة كشف الكاميرات الحرارية، ومنطقة الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات.
كما اطلع على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من الخارج، كتنظيم جدولة الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى جانب تفعيل دور القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين القادمين من الخارج لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
كما دشن معاليه عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.
وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـاع - حفظهما الله -،لاستقبال المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانًا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنًا.وزير النقل الهيئة العامة للطيران المدني الخطوط السعودية صالح الجاسر
للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ومدى جاهزيته
تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف الحراري والجوازات وفرز الركاب.
وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.
كما اطلع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من الخارج، كمركز القيادة المتنقل، وغرفة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى منطقة كشف الكاميرات الحرارية، ومنطقة الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات.
كما اطلع على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من الخارج، كتنظيم جدولة الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى جانب تفعيل دور القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين القادمين من الخارج لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
كما دشن معاليه عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.
وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـاع - حفظهما الله -،لاستقبال المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانًا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنًا.