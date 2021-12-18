الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تحصل على شهادة الأيزو

نظير تطبيقها المعايير الدولية في النُّظم الإدارية

حصلت الإدارة العامة للتعليم التقني والمهني بمنطقة تبوك على شهادة الأيزو العالمية (Iso9001:2015).

جاء ذلك نظير تطبيقها المعايير الدولية لوضع السياسات والإجراءات المختصة بجودة النُّظم الإدارية.

وقال المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، المهندس علي بن مرزوق البلوي، بهذه المناسبة: إن الإدارة تحصل بهذا الإنجاز على اعتراف من المنظمة الدولية للمعايير "الأيزو" بمدى التزامها بتطبيق سياسات وإجراءات الجودة طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة.

ونوه المهندس "البلوي" بالقيمة التي تجسدها شهادة الأيزو وتغطيتها لمختلف المجالات.

وأضاف بأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا توفيق الله، ثم الجهود الكبيرة التي بُذلت بهدف تجويد وتنظيم العمل، وزيادة الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين من التدريب والتأهيل بالإدارة.