"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع الإقليمية

نوقشت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

ونوقشت خلال اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوربية بوزارة الخارجية السفير الدكتور معن حافظ.