"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح

المنظمة أكدت ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لآفة الكراهية

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة فعالة لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، وبناء الثقة بين الشعوب لحماية الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف، وضمان حماية أماكن العبادة.

وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي حول خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة افتراضيا اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف المجتمعات والأقليات المسلمة.

وشددت على ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لانتشار هذه الآفة في مختلف المجتمعات والدول.

منظمة التعاون الإسلامي

1

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 05:48 PM

المنظمة أكدت ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لآفة الكراهية

"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

0 195

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة فعالة لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، وبناء الثقة بين الشعوب لحماية الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف، وضمان حماية أماكن العبادة.

وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي حول خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة افتراضيا اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف المجتمعات والأقليات المسلمة.

وشددت على ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لانتشار هذه الآفة في مختلف المجتمعات والدول.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

منظمة التعاون الإسلامي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020