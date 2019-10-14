بالفيديو.. شاهد الصقر النادر الذي أهداه "بوتين" للملك سلمان

لا يوجد من فصيلته سوى بضعة آلاف في العالم

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم (الاثنين)، معلومات مهمة عن طائر الصقر، الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أهداه الملك لوحة بعنوان "عطاء نجد"، هدية تذكارية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.

ووصفت "سبوتنيك" الصقر بأنه "أحد أندر صقور العالم"، موضحة أنه يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

وأفادت الوكالة بأن الطائر حمل سابقًا اسم "نجم الشمال"، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى بضعة آلاف من هذه الفصيلة في العالم.

كما نشرت "سبوتنيك" مقطع فيديو للصقر، فيما يظهر أحد المسؤولين الروسي حاملاً إياه مرددًا أن اسمه "ألفا".