"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في منطقتين

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 171 يومًا، 1901 مسجد؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها هي: مسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في منطقة الرياض.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

ودعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.