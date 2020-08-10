أمير الباحة يلتقي مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

نوّه باهتمام القيادة بهذا القطاع لتحقيق رؤية المملكة 2030

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني، وعدداً من قيادات الإدارة.

وفي بداية الاستقبال، استمع الأمير لشرح عن الدليل الإرشادي للعودة للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها الإدارة ومختلف المنشآت التدريبية في منطقة الباحة في ظل التعليمات الواردة.

ونوه أمير المنطقة بما يحظى به التعليم التقني والمهني من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأشاد بجهود إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة وما تقدمه من برامج ومبادرات هادفة ومواكبتها لكل مراحل العمل خلال هذه الجائحة، داعياً إلى بذل الجهد المضاعف مع بداية العام والتواصل الفعال مع الإدارات المختصة.

من جهته، أعرب "القرني" عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الإدارة، واعداً ببذل الجهد لتحقيق تطلعاته فيما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.