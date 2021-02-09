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قال: تعَبّر عن كبـــير تقديري واحترامي وإعجـــابي

قصيدة جديدة لـ"خالد الفيصل" بعنوان "سلمان"

نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان "سلمان".

وقال "الفيصل": "يشرفني أن أرفــع هذه الكلمات القصيرة التي تعَبّر عن كبـــــير تقديري واحترامي وإعجـــابي لسيدي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله".

وقال فيها:

يا ابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان

صرت فوق المعالي في سماها والازمان

نسل من وحّد الدار وتمكّــــن بالمكــان

عز الإسلام وديار العروبة والإنســان

من بداية شبابك سلّموك العنـان

فارسٍ من صباك الين راس الكيان

يا ملكنا فخرنا كل ما طال الزمان

انت راع الطويلة وانت سر الأمـان

فخرنـا بالشدايـد بالخفــا والبيــان

وعزنـا بالمواجــه في مياديـن الرهـان

انت سلمـان ويكفـي ما يزودك بيــان

انت سلمانها في كل يوم وكل آن