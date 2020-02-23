إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

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23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 11:16 PM

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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