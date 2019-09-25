"التجارة" تستدعي 52 مركبة كيا "أوبتيما"

لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

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25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 12:15 PM

لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام

"التجارة" تستدعي 52 مركبة كيا "أوبتيما"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

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