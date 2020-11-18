"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة

ضِمن جهود الأمانة التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- البسطات المخالفة والعشوائية من الطريق الدائري.

يأتي ذلك في جولة رقابية ضمن جهودها المتواصلة لمنع انتشار العدوى ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-١٩؛ فيما تكثف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.