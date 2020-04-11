"الصحة" تنفي رسالة الواتساب المتداوَلَة بشأن كورونا.. وتوضح: لا يوجد قِسم باسم "الإحصاء الحيوي"

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة للرسالة المتداوَلَة في الواتساب، وتحمل شائعة باسم (قسم الإحصاء الحيوي)، مبينًا أنه لا يوجد قسم بهذا الاسم في الوزارة.

وقال: جميع المعلومات عن فيروس ‫كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي، ووكالة الأنباء السعودية، والمؤتمر الصحفي اليومي فقط‏.

وشدَّد على عدم نشر الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.