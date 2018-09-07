النيابة العامة: من حق المقبوض عليه  معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته وتصون حقوقه

يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة

أكّدت النيابة العامة على المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامة المقبوض عليه، وتصون حقوقه المادية والمعنوية، ويُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها من حق المقبوض عليه:

- معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته، وتصون حقوقه المادية والمعنوية.

- يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

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07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439 03:31 PM

يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة

النيابة العامة: من حق المقبوض عليه  معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته وتصون حقوقه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّدت النيابة العامة على المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامة المقبوض عليه، وتصون حقوقه المادية والمعنوية، ويُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها من حق المقبوض عليه:

- معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته، وتصون حقوقه المادية والمعنوية.

- يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

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