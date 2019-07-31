مدرب منتخب كرواتيا يقيم مأدبة عشاء لبعثة الفيصلي

أقام الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم وصيف مونديال 2018 مساء اليوم مأدبة عشاء لبعثة فريق الفيصلي الذي يقيم معسكره الإعدادي في سلوفينيا.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وصيف كأس العالم مدرب منتخب كرواتيا والفيصلي سابقًا السيد زلاتكو داليتش يقيم مأدبة عشاء للجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد اللقاء الودي أمام فرزدين الكرواتي".

وسبق لمدرب منتخب كرواتيا أن تولى قيادة الدفة الفنية لفريق الفيصلي بين عامي 2010 و2012.

وكان الفيصلي خسر أولى تجاربه الودية أمام ميزوكوفيسد المجري 2-3 وفاز في الثانية 3-2 على بودافوكي المجري وتعادل في الثالثة سلبًا أمام رودس الكرواتي.