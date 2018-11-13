أيتام وأرامل يساهمون في مشروع متعثر بوادي نطع في "رجال ألمع"

"النقل": هناك صيانة دورية من قبل مقاول الصيانة

استاء أهالي قرية وادي نطع جنوب مركز روام التابع لمحافظة رجال ألمع، من تعثر جزء من طريق قريتهم، والذي لا يتجاوز بضع كيلومترات، حيث بات الأمر كارثيًا ومخيفًا مع هطول الأمطار وجريان السيول وتأخر الصيانة.

وبينوا أن الانهيارات الصخرية على امتداد الطريق تشكل صعوبة بالغة في وصول مركباتهم الخاصة وصهاريج الماء لماشيتهم، حيث أصبحت هذه القرية في عزلة عن المحافظة، مبينين أنه حين تواصلهم مع أصحاب القرار والمسؤولين بدأت كل جهة حكومية التنصل عن هذا المشروع المتعثر.

وأوضح المواطن حسن فائع آل أحمد أن المشروع المتعثر ضمن المجموعة الثامنة بطرق عسير، وقد تم ترسيته على شركة الخليج العربي، وبدأ العمل فيه بتاريخ 1428/10/24هـ ولكن بصورة لا تتوافق مع مواصفات وزارة النقل، وبقي العمل فيه يسير بشكل بطيء إلى عام 1436 ثم سحب المشروع من المقاول وأدرج ضمن المشاريع المتعثرة.

ويقول المواطن محمد حسن الجائزي: نعيش سنوات طويلة من المعاناة والحرمان لأبسط الخدمات والحقوق، وقد تسبب ذلك في الهجرة القسرية لبعض الأهالي ممن ضاق بهم الحال، وقد كان تجاوب الجهات ذات الاختصاص سلبيًا، حيث اكتفوا بقولهم إن المشروع متعثر وهناك قضية بين المقاول والنقل في ديوان المظالم.

ويبيّن المواطن عبدالله حسن عسيري أن بعض الأهالي تواصلوا مع بلدية رجال ألمع واعتذرت حتى من الصيانة بحجة أن المشروع يتبع وزارة النقل وأصبح المواطن بين نار وزارة النقل وتعذر بلدية المحافظة.

وأكد المواطن زايد بن يحيى الشديدي أن المخلصين من أبناء القرية وعلى نفقتهم الخاصة قاموا بعمل صيانة وصبات خرسانية بطول 90 مترًا بتكلفة تجاوزت سبعين ألف ريال ساهم في التكلفة أيتام وأرامل من مستحقي الزكاة لحاجتهم الماسة لهذا الطريق، حيث أصبح أحد أسباب الهجرة الحتمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي وحسب إفادة مدير عام النقل بمنطقة عسير أن الطريق يصان بشكل دوري من قبل مقاول الصيانة، وكذلك فرقة الطرق الترابية بمحافظة رجال ألمع، وقد هطلت الأسابيع الماضية أمطار غزيرة مما أوجب تدخل فرقة الطوارئ.

وأضاف الطعيمي: لا يزال العمل جاريًا في الموقع، علماً بأن موعد الصيانة الدورية العادية حسب البرنامج المعتمد والجدول الزمني سوف تبدأ في نهاية شهر ديسمبر 2018م.