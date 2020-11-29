شاهد.. إغلاق الطريق الدولي الطائف - أبها إثر انهيار صخري مفاجئ

الفرق الأمنية تواجدت لتنظيم السير وفرق النقل أزاحت الصخور عن الطريق

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الأحد، في إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين عجبة والبشائر، شمال عسير، والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين الطائف - الباحة - أبها.

وباشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.

وكان الانهيار الصخري قد حدث اليوم الأحد، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال اليومين الماضيَين.

2

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 07:51 PM

الفرق الأمنية تواجدت لتنظيم السير وفرق النقل أزاحت الصخور عن الطريق

شاهد.. إغلاق الطريق الدولي الطائف - أبها إثر انهيار صخري مفاجئ

سويد الحارثي

عسير

0 3,209

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الأحد، في إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين عجبة والبشائر، شمال عسير، والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين الطائف - الباحة - أبها.

وباشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.

وكان الانهيار الصخري قد حدث اليوم الأحد، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال اليومين الماضيَين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020