"مدني تبوك" يخمد حريقًا في مستودع للأخشاب بطريق المدينة

الفرق نفذت عمليات "التبريد".. والحادث بلا إصابات أو وفيات

أعلن المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الخميس بلاغًا عن حريق اندلع في مستودع للأخشاب.

وقال "الشمري": تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقيام بعمليات التبريد، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.

الدفاع المدني

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18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 02:08 PM

الفرق نفذت عمليات "التبريد".. والحادث بلا إصابات أو وفيات

"مدني تبوك" يخمد حريقًا في مستودع للأخشاب بطريق المدينة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أعلن المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الخميس بلاغًا عن حريق اندلع في مستودع للأخشاب.

وقال "الشمري": تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقيام بعمليات التبريد، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.

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الدفاع المدني

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