"الداخلية": ضبط عدد من محاولات تهريب المواد المحظورة بجازان وعسير ونجران

عن طريق دوريات الأفواج.. خلال النصف الأول من العام الجاري

تمكّنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة (74) طناً من مادة القات المخدرة، و(177) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و(9357) حبة محظورة، و(239) قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و(3362) من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (2307) أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها (2.839.955) ريالاً، وحجز قرابة (2268) سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط (11967) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.