انطلاق مسابقة "الكاتب المميز" بتعليم عسير للثالث الابتدائي

تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات على رسم الحروف

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات؛ تنفيذ مسابقة "الكاتب المميز" لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني: إن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى نواتج التعلم في معايير خط النسخ، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلم الخط، وتنمية مهارات الطلاب والطالبات على رسم الحروف بطريقة صحيحة، وإذكاء روح التنافس بين المستهدفين.

وأضاف أن آلية التنفيذ تتمثل في اختيار نصوص تحتوي على قيم إسلامية ووطنية ومهارات كتابية، وتدريب الطلاب على الإمساك بالقلم بالطريقة المثلى، والعمل على نشر ثقافة المسابقة.

وأشار "الجوني" إلى أنه جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المسابقة، وتحكيمها، وإعلان الفائزين والفائزات وتكريمهم.

يذكر أن مدة تنفيذ المسابقة على مستوى المدرسة أسبوعان، وفي كل أسبوع ينجز ثلاثة نماذج، اعتبارًا من الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري إلى نهاية الفصل، وبواقع 50% من المدارس الابتدائية، على أن يتوسع في المشروع مستقبلًا.