مندوبة أستراليا في "مجموعة المرأه العشرين": 2020 سيكون عام السعودية في تعزيز دور المرأة

أشادت مندوبة أستراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في السعودية "إرين واتسون لين"، بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين. وأوضحت أن العام 2020 سيكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف.
المملكة العربية السعودية
تعزيز دور المرأة
وأكدت الباحثة واتسون لين، التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الأمريكية والآسيوية، في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الأسترالي ونشر على موقعه الإلكتروني؛ على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وإدخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.
أشادت بالجدّيّة التي تتعامل بها المملكة وتمكين السعوديات في كثير من المجالات
أشادت مندوبة أستراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في السعودية "إرين واتسون لين"، بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين. وأوضحت أن العام 2020 سيكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف.
وأكدت الباحثة واتسون لين، التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الأمريكية والآسيوية، في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الأسترالي ونشر على موقعه الإلكتروني؛ على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وإدخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.