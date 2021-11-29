مستشفى النور بمكة يحصل على شهادة اعتماد الآيزو 22000 لنظام سلامة الأغذية

حقّق مستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، شهادة اعتماد الآيزو 22000 لنظام سلامة الأغذية، والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالمياً، والمبنية على أحدث الوسائل العلمية في سلامة الغذاء.

ويعد مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أوّل مستشفى على مستوى منطقة مكة يحقق هذا الإنجاز؛ حيث تعتبر هذه الشهادة هي الأعلى في معايير التقييم والجودة في هذا المجال.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي، الدكتور وائل الميمني، بأن المستشفى من أوائل المستشفيات بالمنطقة حصولًا على شهادة الآيزو في مجال التغذية؛ بعد قيام الشركة المانحة TGS بتقييم قسم التغذية بالمستشفى وتحقيق جميع الإجراءات والمتطلبات المطلوبة للاعتماد.

وأضاف أن هناك عدة مراحل أساسية للحصول على شهادة الأيزو 22000 والتي تشمل التحضير والمراجعة والتفتيش والفحص والتدريب، مشيرًا إلى أنه في كل مرحلة تم تقييم وتصحيح كافة الإجراءات كعمليات فصل مراحل ومواقع الإعداد للوجبات الغدائية، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والتعقيم وطرق حفظ وتخزين الأغذية .

من جهتها أوضحت رئيسة قسم التغذية؛ نسرين الباز، أن قسم التغذية بالمستشفى يحرص دائمًا على تطبيق أفضل المعايير وأحدثها؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة في سلامة الأغذية، وضمان تقديم وجبات غذائية للمرضى والمستفيدين تتماشى مع تطلعات إدارة المستشفى، وفق رؤية وزارة الصحة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الغذائية.