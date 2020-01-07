"الصحة العالمية": تفشي مرض غامض يهدد البشر.. لغز يحير العلماء

بدأ بالانتشار من الصين ويُرجَّح انتقاله من سوق المأكولات البحرية

انتشر نوع غامض من الالتهاب الرئوي الخطير في الصين والذي لازال لغزاً لدى العلماء وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن المرض يهدد العالم حيث بدأ المرض بالحمى، ثم يعاني المريض من صعوبة في التنفس، ثم يتمكن الفايروس من اجتياح كلا الرئتين مسبباً القتل.

وذكرت تقارير أمريكية أن العلماء يحاولون كشف لغز الفايروس الجديد الذي بدأ بالانتشار من الصين، ويعتقد أنه انتقل من العاملين في سوق المأكولات البحرية حيث تباع أيضاً الطيور والأفاعي والأرانب.

وقالت مفوضية الصحة في مدينة ووهان التي اكتشف فيها المرض إنها فتحت تحقيقاً الجمعة في انتشار العدوى التي أصابت العشرات.

وأضافت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات توصلت إلى أن أعراض المرض ليست مثل الأنفلونزا العادية، ولا أنفلونزا الطيور، كما أنها ليست مشابهة لأعراض أمراض الجهاز التنفسي التقليدية.



وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة الدولية على علم بانتشار هذه العدوى وإنها على اتصال بالحكومة الصينية بخصوص ذلك، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب تطور الأحداث.

يشار إلى أن السلطات في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وبعض الدول المجاورة للصين بدأت في اتخاذ الاحتياطات الصحية في المطارات.

