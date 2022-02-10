الدفاعات السعودية تدمّر مُسَيَّرة أُطلقت باتجاه مطار أبها.. وتقريرٌ أوليّ عن 4 إصابات لمدنيين

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسَيّرة أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ موضحًا أن شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار.
وأوضح أن هناك تقريرًا أوليًّا يُفيد بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها، وسنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.تحالف دعم الشرعية في اليمن الدفاعات السعودية مطار أبها الدولي
التحالف: سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسَيّرة أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ موضحًا أن شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار.
وأوضح أن هناك تقريرًا أوليًّا يُفيد بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها، وسنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.