شاهد كيف طبَّق "جلابو الأغنام" التباعد في سوق المواشي بـ"الخضراء"

ترك مسافة بين كل مركبة لا تقل عن 6 أمتار

شدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص، فيما دعت وزارة الصحة إلى تطبيقه حتى في المنازل.

"سبق" وقفت مساء اليوم ميدانيًّا على محل بيع الأغنام في الخضراء بعد أن دعت أمانة العاصمة المقدسة جلابي الاغنام إلى مراجعتها للحصول على التصاريح اللازمة، مع تطبيق اشتراطات البيع في الموقع.

وأظهرت الصور التي التُقطت من سوق بيع المواشي في "الخضراء" ترقيم مواقف بيع المواشي، وترك مسافات تقدر بنحو ستة أمتار بين جلاب الأغنام والبائع الآخر.

وتتفاوت أسعار الأغنام بين 1100 و1500 ريال.



