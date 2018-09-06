"مدارس الأفلاج" تختتم الأسبوع التمهيدي.. و150 جولة ميدانية لمتابعة الانتظام الدراسي

برامج نوعية ترفيهية وتوعوية جاذبة لتحقيق الاستقرار النفسي للطلاب المستجدين

أنهت مدارس الأفلاج، اليوم الخميس، الأسبوع التمهيدي ببرامج نوعية جاذبة كان لها الأثر الإيجابي في نفوس الطلاب، كما قام المشرفون والمشرفات بتنفيذ أكثر من 150 جولة ميدانية على المدارس لمتابعة الانتظام المدرسي والمشاركة في أسبوع التهيئة.

وكانت مدارس الأفلاج قد بدأت استقبال طلابها من أول يوم دراسي لهذا العام، بالعديد من البرامج المتنوعة الجاذبة؛ حيث كان هذا الأسبوع أسبوعاً حافلاً بالبرامج النوعية والترفيهية والتوعوية، التي كان لها الأثر الإيجابي والاستقرار النفسي في نقل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي؛ خاصة من بيئة البيت إلى البيئة الجديدة (المدرسة والمعلم والطلاب والفصل).

وفي شأن ذي صلة، قام مدير التعليم مطلع هذا الأسبوع، بجولة ميدانية على بعض مدارس المحافظة، اطمأن خلالها على سير الدراسة، وجاهزية المدارس منذ أول يوم دراسي، وشارك طلاب الصف الأول الابتدائي فرحتهم باليوم الدراسي الأول في مسيرتهم التعليمية، كما قام المساعدون لشؤون تعليم البنين والبنات والمساعد للشؤون المدرسية ومدير الإشراف التربوي، وعدد من المشرفين والمشرفات، بجولات مماثلة؛ للوقوف على استعدادات المدارس وبرامج أسبوع التهيئة.

ونفّذ المشرفون والمشرفات أكثر من 150 جولة ميدانية على جميع مدارس المحافظة في قطاعيْ البنين والبنات بمختلف مراحلها؛ وذلك لمتابعة الانضباط والانتظام المدرسي، ورصد ما نفّذته المدارس من برامج تربوية في الأسبوع الأول تعزز من الانضباط وتحدّ من الغياب.