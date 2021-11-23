"ملكية ينبع" ترعى اتفاقية تمويل بين "واعد" و"روابط العالمية الصناعية"

ضمن اتفاقيات دعم الشركات الناشئة بمجال البتروكيماويات بالمدن التابعة للهيئة

جرى اليوم الثلاثاء بالهيئة الملكية بينبع إقامة حفل توقيع اتفاقية تمويل بين مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وشركة روابط العالمية الصناعية والمتخصصة في مجال الصناعات المطاطية بمناسبة تحقيقها المركز الأول في جولة واعد لريادة الأعمال بمدينة ينبع الصناعية.

يأتي ذلك ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات في المدن التابعة للهيئة الملكية.

كما افتتح اليوم الثلاثاء مركز مشورة للإرشاد الأسري والاستشارات والتدريب بينبع الصناعية، على شرف محمد باجرفان مدير عام الخدمات المساندة وبحضور مدراء برنامج الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والعمليات المالية، حيث قدمت المختصات بالمركز عرضًا للخدمات التي تقدم للمستفيدين.

ويعتبر مركز مشورة مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري يقدم خدمات متخصصة "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية، نفسية" ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي وبما يتماشى مع تطلعات التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في مدينة ينبع الصناعية.