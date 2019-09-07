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قال: التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة وبيننا شراكة راسخة

"قرقاش": المملكة تقود "التحالف" بكل حنكة .. نقف مع دعوتها للحوار مثل الحسم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن المملكة العربية السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار؛ لافتاً إلى أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة.

وأضاف قرقاش؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، اليوم السبت، أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.