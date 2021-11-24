"تداول" تعلن تعليق تداول سهم "معدنية" ليومَي عمل

حتى تقوم "إيداع" بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، على أساس سعر 25.75 ريال.

وأضافت، أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة، وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومَي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أنه سيتم إيداع حقوق أولوية الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن في محافظ المستثمرين يوم الأحد 28 نوفمبر 2021.